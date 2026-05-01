Los que lo conocieron de cerca sabían que era un hombre apasionado con los objetivos que se trazaba. Respetuoso con todas las formas de vida y con una empatía especial hacía los perritos, a tal punto que los consideraba sus otros hijos.

Jorge Luis Alcalde Alfaro (58), natural de Cajamarca pero adoptado por el pueblo liberteño, no solo fue un empresario vinculado al rubro de la construcción, sino que también fue un miembro muy activo del mundo animalista.

Su cruento asesinato a manos de sicarios la mañana del último miércoles ha causado conmoción e indignación en la población, pues se le quitó la vida a un hombre que emprendió una lucha por un mundo mucho más justo para los animales.

HECHOS

En su incansable accionar fundó en la provincia de Trujillo cuatro albergues para perritos y gatitos en estado de abandono. Pero uno de sus más grandes orgullos fue la construcción y puesta en marcha del Hospital Veterinaria “Tus Patitas en mis Manos”, el mismo que funciona en el distrito de Víctor Larco.

El objetivo de este proyecto fue brindar atención especializada a costo social e, incluso, en ocasiones gratis para el animalito que lo necesitaba. También creó una fundación con el mismo nombre (“Tus Patitas en mis Manos”) a fin de articular apoyo con otras instituciones y realizar campañas de esterilización en toda la región La Libertad.

NO ERA SUFICIENTE

Jorge Alcalde sabía que para seguir apoyando a los animalitos necesitaba reforzar leyes que los protejan y por eso, impulsado por sus colaboradores, amigos y familiares, incursionó en política. Se inscribió en el partido político Progresemos con el fin de convertirse en senador, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó del proceso por omitir información sobre una sentencia penal en su contra.

Iris Meza, presidenta de la Asociación Animalistas Unidos por un Mundo Mejor de La Libertad, una de las personas que respaldó y trabajó codo a codo con Jorge Alcalde en cada uno de sus proyectos en beneficio de los animalitos, lamentó lo ocurrido con su amigo y exigió justicia.

Ella contó que Jorge Alcalde pretendía llegar al Senado para impulsar que se sancione con ocho años de cárcel a las personas que atacan con crueldad a los animales.

“También quería que se implementara en los gobiernos regionales y municipales la Oficina de Bienestar y Protección Animal. “Con su cruento asesinato se ha perdido a un hombre bueno, un padre de familia y un defensor de los animales”, dijo Iris Meza.

Contó también que ya se había realizado campañas de esterilización en las provincias de Ascope y Trujillo. “Teníamos un proyecto para ir a Virú, pero ahora todo ha quedado trunco”, mencionó Iris Meza.

El patio del Hospital Veterinaria “Tus Patitas en mis Manos” se convirtió ayer en el lugar donde velaron los restos de Jorge Alcalde. Bastante acongojados sus amigos llegaron a despedirse y, de rato en rato, en la parte posterior del local algunos perritos aullaban como si fuera una expresión de su dolor al saber que el protector ya no está más con ellos.

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