Positivo arrojó el dosaje etílico practicado a la mujer de 32 años que atropelló a un vigilante la noche del último domingo en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera.

Según el certificado emitido por la Policía Nacional del Perú (PNP) que se le aplicó a Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien iba al volante del vehículo de placa de rodaje CTB-527, concluyó que se encontraba en estado de ebriedad absoluta al registrar 1.84 gramos de alcohol por litro en la sangre.

“Se encuentra en estado de ebriedad absoluta conforme tabla de alcoholemia”, precisa el documento de fecha 3 de mayo de 2026.

EL CASO

Como se conoce, Alfaro Cerna terminó con su vehículo aplastando a Juan Martínez Torres, de 54 años, cuando se encontraba sentado en exteriores de un predio que se sitúa en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas. Debido al fuerte impacto, Martínez Torres chocó contra la fachada del predio.

El adulto mayor se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.

EN LA ESCENA

Mientras tanto, la noche del lunes, bajo medidas de seguridad, se realizó la reconstrucción del accidente de tránsito en Las Palmas del Golf. Esta diligencia tuvo como finalidad esclarecer el incidente y así establecer responsabilidades.

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