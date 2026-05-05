Justicia y que le caiga todo el peso de la ley exigen los familiares de un vigilante de 54 años que fue atropellado la noche del domingo por una mujer que iba al volante de un moderno vehículo. La víctima se encontraba realizando sus labores en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera, cuando ocurrió el accidente.

TRAGEDIA

El hecho ocurrió a las 9:04 p.m, cuando el agraviado, identificado como Juan Martínez Torres, de 54 años, realizaba labores de vigilancia en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas. En las imágenes de videovigilancia se aprecia cuando el automóvil, de placa de rodaje CTB-527, llega sin control y termina aplastando al hombre de seguridad contra la fachada de una vivienda. Debido al fuerte impacto, Martínez Torres quedó tendido en la acera, con graves heridas.

Según el acta de intervención policial, la conductora del vehículo fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años. Hasta el lugar llegaron los agentes de la Subunidad de Halcones Trujillo, que con apoyo de personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) trasladaron al lesionado hasta el Hospital Belén, en donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

MALESTAR

La mañana de ayer, Rosmery Martínez, hermana de la víctima, mostró su indignación porque en el atestado policial se consignó que su familiar resultó herido por “caída de altura”. “En el hospital, mi hermano tiene destrozada su columna, su pierna y está entubado”, indicó.

También pidió que se investigue a fondo y que la responsable de este accidente reciba todo el peso de la ley. “Necesito que se haga justicia y esa mujer tiene que ir a la cárcel. Le ha destruido la vida a mi hermano y a nosotros como familia. No es posible que le hayan ingresado al hospital diciendo que se ha caído de un techo. Hay muchas cosas incongruentes que se tienen que aclarar. Los policías han hecho un atestado que no es”, refirió.

Por su parte, Alexandra Martínez, sobrina del adulto mayor, refirió que el dosaje etílico practicado a la conductora del vehículo habría arrojado positivo. “El grado no sabemos de alcoholemia, pero arrojó positivo”, dijo.

Según información preliminar, la conductora tenía la licencia de conducir vencida desde 2022.

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