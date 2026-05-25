La Plaza Huamanmarca recibió ayer a cientos de residentes huayllinos que interpretaron su tradicional “Baile Viejo” o “Awqui Danza”, una expresión cultural protagonizada por los “aukish” que, como cada año, llamó la atención en el centro de la ciudad.

Así, más de diez mil pasqueños radicados en Huancayo celebraron el día central en honor al Señor de Huayllay, demostrando que —pese a la distancia— su devoción se mantiene intacta.

CELEBRACIÓN. Freddy Baldeón, presidente de la hermandad, explicó que esta cuadrilla, conformada por 26 danzantes, escenifica una antigua historia de fe.

“Nuestros abuelitos encontraron al Señor de Huayllay sentado en una piedra y lo llevaron a su casa. Por eso le bailamos con profunda devoción; él nos trae muchas bendiciones”, relató el dirigente.

Los “aukish”, protagonistas de esta tradición pasqueña, lucieron imponentes máscaras, pelucas con abundante cabellera y vistosos trajes coloridos adornados con fina joyería, además de portar un característico látigo en las manos.

La festividad incluye diversos actos simbólicos: primero se realiza la adoración y la bajada de la cruz, para luego dar paso a una coreografía tradicional que representa figurativamente todas las arduas labores mineras que se cumplen en Cerro de Pasco.

Las celebraciones iniciaron el viernes con la recepción de disfraces, continuaron el sábado con la misa de víspera y culminaron ayer, domingo, con el gran día central, que siempre incluye una visita a la Plaza Huamanmarca.

“Pedimos a nuestros paisanos que siempre sigan unidos con esa misma y profunda fe”, concluyó.