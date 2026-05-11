En la Institución Educativa N.° 30321 Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Mito, una propuesta educativa basada en la identidad cultural permitió que estudiantes de primaria mejoraran significativamente sus niveles de escritura y expresión.

El proyecto denominado “Huaconcitos escritores, portadores de una cultura ancestral” surgió como respuesta a las dificultades que presentaban los alumnos para redactar textos y comunicarse de manera escrita. Ante esta situación, docentes y directivos decidieron incorporar la huaconada, tradición representativa de la zona, como eje principal del aprendizaje.

A través de talleres de tallado de máscaras, dibujo, pintura, costura y tejido, los estudiantes vivieron experiencias vinculadas a su cultura local y, desde esas actividades, comenzaron a producir textos sobre lo aprendido. Con el acompañamiento de los docentes, fortalecieron sus habilidades para planificar, redactar y mejorar sus escritos, además de incorporar herramientas digitales en el proceso educativo.

Actualmente, más del 90 % de los estudiantes alcanzó el nivel esperado en escritura, según informó la institución educativa. La experiencia fue reconocida en el concurso del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) y presentada recientemente por la directora Vilma Gómez durante una conferencia nacional sobre innovación educativa.