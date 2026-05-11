Según cifras recientes del sector, Perú cerró el 2025 con un crecimiento de 50% en la descarga de billeteras y aplicaciones de criptoactivos, sumando un total de 2.9 millones de usuarios activos.

Esa cifra posiciona al Perú como el sexto usuario más importante de América Latina, región que ha efectuado transacciones por $ 28,000 millones.

A diferencia de años anteriores, cuando el Bitcoin acaparaba la atención por su volatilidad, el dinamismo actual del mercado local está impulsado por las denominadas stablecoins (criptomonedas estables vinculadas al valor del dólar).

“En Perú, más del 90% del volumen transaccionado circula a través de esos activos, revela una búsqueda del usuario por proteger su capital y agilizar pagos sin depender de la intermediación bancaria tradicional”, precisó Daniel Acosta, gerente general de Binance para Latam Norte.

En ese sentido, explicó que ello responde a una necesidad de eficiencia económica.

Refirió también que el costo promedio de envío de remesas en Perú es del 6.6%. Con el uso de monedas estables, ese costo baja a menos del 0.5%.

Mejoras

Según el especialista, ese ahorro se traduce en un beneficio directo de entre $ 180 y $ 420 anuales para una familia promedio.

“No estamos hablando de proyecciones futuras, sino de un impacto real en la vida de las personas hoy. Las criptomonedas están dejando de ser un mercado que la gente visita y se convierten en una capa financiera que está usando”, precisó.

También explicó que uno de los pilares para que ese crecimiento se mantenga es la seguridad y la regulación, destacando la tecnología blockchain, que permite niveles de fiscalización superiores a las finanzas tradicionales.

De otro lado, indicó que solo en 2025, el uso de inteligencia artificial en infraestructuras de seguridad permitió bloquear más de 36,000 direcciones maliciosas, previniendo pérdidas por estafas que superan los $ 3,900 millones a nivel mundial.

“Estamos viviendo la convergencia histórica de las finanzas tradicionales y las digitales en un único ecosistema. Para el 2030, nadie va a preguntar si su dinero viaja por una red u otra, simplemente funcionará”, comentó el representante.