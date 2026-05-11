Eder Limas fue detenido por presuntamente extorsionar a una comerciante dedicada al abastecimiento de verduras para una empresa en Arequipa, según la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata.

De acuerdo con las investigaciones, el acusado habría exigido a la víctima el pago de 40 mil soles bajo amenazas de muerte y advertencias de represalias contra su familia y su negocio.

Las intimidaciones comenzaron el 28 de marzo de 2026 mediante mensajes en los que el investigado aseguraba pertenecer a una organización criminal. Además, afirmaba que mantenía vigilancia sobre la comerciante y enviaba imágenes de armamento almacenadas en su teléfono celular para amedrentarla.

Tras la denuncia presentada por la agraviada, el Ministerio Público, a través del fiscal adjunto Richard López Torres, coordinó con la Policía la aplicación de técnicas especiales de investigación que permitieron reunir elementos de prueba contra el sospechoso.

Con esos indicios, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial medidas de detención preliminar, allanamiento y registro domiciliario, además de la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Las diligencias fueron ejecutadas el 23 de abril de 2026 en la vivienda del investigado, donde finalmente se concretó su captura.

Luego de culminar las investigaciones preliminares y considerar las pruebas que vincularían al imputado con el delito, el Ministerio Público presentó el requerimiento de proceso inmediato y prisión preventiva.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra Eder Limas C., además de disponer que la Fiscalía presente la acusación formal en el más breve plazo.