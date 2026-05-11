Un grupo de conductores que trabajan en la ruta Acho–Puente Piedra denunciaron nuevas amenazas vinculadas a extorsión. Según el reporte de Exitosa, los trabajadores señalaron que vienen recibiendo presiones de una organización criminal que busca imponer control sobre el servicio mediante intimidaciones.

De acuerdo con la información conocida, los colectiveros fueron incorporados sin autorización a un grupo de mensajería donde comenzaron a recibir advertencias. En esos espacios digitales, los mensajes exigían sometimiento a las órdenes de la red delictiva bajo amenazas de ataques.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La banda criminal ‘Los Mexicanos’ continúa sembrando terror en la zona de Puente Acho. Colectiveros denunciaron que los sujetos siguen extorsionándolos y los amenazan de muerte.



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Conductores son intimidados con videos

Dentro de las comunicaciones enviadas se incluyeron videos de hechos violentos ocurridos anteriormente en la misma ruta. El contenido fue utilizado como mecanismo de presión para generar temor entre los trabajadores del transporte.

Uno de los registros difundidos corresponde a un ataque armado registrado meses atrás en el mismo paradero Acho. Ese hecho terminó con la muerte de un conductor luego de un asalto perpetrado en plena vía.

Tras conocerse las nuevas amenazas, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para verificar la situación. El despliegue busca reforzar la vigilancia en un punto considerado sensible por los constantes reportes de inseguridad.

Los colectiveros señalaron que el material intimidatorio empezó a circular días antes de la celebración del Día de la Madre. Según indicaron, trabajan bajo temor ante la posibilidad de nuevos ataques si no acceden a las exigencias de los extorsionadores.