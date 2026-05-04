En cuestión de minutos, un joven hurtó una bicicleta que se encontraba en el patio de una vivienda que se sitúa en la cuadra 3 de la avenida Jesús de Nazareth, en Trujillo. El hecho ocurrió la mañana del último sábado.
Según las imágenes de las cámaras de seguridad del predio, el sospechoso vestía una buzola deportiva y short de color negro, además llevaba una mascarilla para evitar ser reconocido y sostenía un palo de escoba en la mano izquierda. En el video se ve cuando ingresa al inmueble. Luego, se lleva el vehículo que está valorizado en 900 soles con dirección hacia la avenida España.
Juan Bazán, padre del propietario, indicó en Sol TV Noticias que la denuncia lo realizaron en la comisaría Ayacucho.
Cabe mencionar que, la bicicleta le pertenecería a un adolescente de 17 años que lo empleaba para trasladarse cuando se dirigía al gimnasio.
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