El interés por el bienestar físico y mental continúa creciendo a nivel global. Según el reporte de Euromonitor 2026, los consumidores muestran una mayor preocupación por el cuidado integral de la salud, tendencia que también se refleja en el mercado peruano.

En el país, el consumo de alimentos funcionales —aquellos que aportan beneficios adicionales a la nutrición— mantiene una proyección de crecimiento sostenida. De acuerdo con estimaciones de CEPLAN, este mercado podría alcanzar un valor de US$ 2,620 millones hacia 2034.

Las vitaminas del complejo B y su rol en la energía

En medio de este escenario, las vitaminas han ganado protagonismo en la conversación cotidiana, especialmente entre adultos con rutinas exigentes que buscan sostener sus niveles de energía durante el día.

Vanessa Riega, nutricionista de Nestlé, explicó que el principal desafío actual es mantener una alimentación completa y balanceada que permita al organismo cumplir sus funciones de manera eficiente.

“Hoy el reto está en construir hábitos saludables sostenibles y asegurar una alimentación adecuada que contribuya al bienestar diario”, señaló la especialista.

Riega indicó que las vitaminas del complejo B participan en la obtención de energía a partir de los alimentos, proceso clave para el funcionamiento del organismo y la sensación de vitalidad.

Qué vitaminas ayudan a reducir el cansancio

Entre las más relevantes destacan las vitaminas B2, B3, B5 y B12, asociadas al metabolismo energético y a la reducción del cansancio y la fatiga.

Además, su contribución al sistema nervioso también puede influir en el desempeño físico y mental durante jornadas de alta demanda.

La especialista precisó que el verdadero “plus” no depende de seguir tendencias aisladas, sino de incorporar hábitos sostenibles en la alimentación diaria.

Fuentes alimenticias y productos fortificados

Las vitaminas del complejo B pueden obtenerse mediante alimentos como cereales integrales, frutos secos y productos fortificados.

En esa línea, opciones comerciales como Ideal Complejo B buscan integrarse en la alimentación cotidiana al aportar vitaminas asociadas a la reducción del cansancio y la fatiga.