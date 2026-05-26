La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos reconoció el cambio de defensa legal de Andrés Hurtado dentro de la investigación que afronta por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. A través de un documento fiscal se formalizó la salida de Elio Riera y la incorporación de William Paco Castillo Dávila como nuevo abogado principal del exconductor de televisión.

La disposición también reconoce a Nayeli Giurfa Hurtado y Nayely Sócola Valverde como integrantes de la defensa técnica. El cambio se produce en el proceso que involucra a Hurtado, al empresario Augusto Javier Miu Lei y a otros investigados.

William Paco Castillo es un abogado con experiencia en procesos de relevancia pública y política. Entre las figuras que ha representado se encuentran el expresidente Alberto Fujimori, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y el expresidente Pedro Castillo.

Su trayectoria profesional incluye la participación en casos relacionados con presuntos actos de corrupción y delitos contra la administración pública. Ahora tendrá a su cargo la defensa de Andrés Hurtado durante las diligencias y etapas posteriores del proceso.

🔴Andrés Hurtado ‘Chibolín’ designa como nuevo abogado a William Paco Castillo Dávila, quien asumirá su defensa junto a Nayeli Giurfa Hurtado y Nayely Sócola Valverde, según un documento judicial.



Con esta decisión, Elio Riera deja de formar parte de la defensa legal del… pic.twitter.com/TnYh34p3Iz — Latina Noticias (@Latina_Noticias) May 26, 2026





¿De qué es acusado Andrés Hurtado?

El Ministerio Público ha solicitado una pena de hasta 30 años de cárcel contra Hurtado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Una de las investigaciones está vinculada al caso del futbolista Roberto Siucho.

Según la tesis fiscal, el exconductor habría intervenido para facilitar la renuncia a la nacionalidad peruana del deportista con el objetivo de que pudiera desempeñarse en la liga china. Este hecho forma parte de los cargos que sustentan la acusación presentada por la Fiscalía.

Otro de los expedientes comprende al empresario Augusto Javier Miu Lei, quien afronta una investigación por presunto lavado de activos. En este caso, la Fiscalía analiza una supuesta participación de Hurtado en la liberación irregular de 100 kilos de oro que habían sido incautados.

De acuerdo con las investigaciones, el exanimador habría actuado como intermediario para favorecer a Miu Lei en coordinación con la exfiscal Elizabeth Peralta. Estos hechos también forman parte de las imputaciones que actualmente son materia de investigación.