El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el 17 y 24 de mayo se realizarán las elecciones primarias en las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones municipales y regional del 4 de octubre.

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PROCESO

El ente electoral precisó que la Ley de Organizaciones Políticas establece tres modalidades de elección.

La primera, “elecciones de los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta”, la segunda, “elecciones de los afiliados”; y la tercera, “elecciones a través de los delegados”.

“Dichas agrupaciones podrán solicitar, una vez superado el umbral electoral en las elecciones primarias, la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales y, de esta manera, se definirá su participación en los comicios que se realizarán el próximo 4 de octubre”, agregó el JNE.

Mientras las primeras dos modalidades se desarrollarán el 17 de mayo, la última se realizará una semana después.

Para continuar con su participación en el proceso electoral, las organizaciones políticas deberán obtener al menos el 10% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles de su padrón o el de los delegados electos.

El 1 de junio es la fecha límite para que el JNE realice la proclamación de resultados de las elecciones primarias.

EN MARCHA

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició ayer la impresión de las cédulas de sufragio para las elecciones primarias.

Como actividad previa, el organismo electoral desarrolló, desde las 10:30 a.m., la prueba de color, que consistió en la verificación del diseño y nombres de las organizaciones políticas participantes.

“De manera ininterrumpida, se imprimirán más de 9 mil papeletas de sufragio, incluidas las de reserva”, agregó la ONPE.