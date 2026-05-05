El general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de Región Policial La Libertad, dijo que dispuso la rotación de los agentes que intervinieron en el accidente registrado la noche del último domingo en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, por consignar que el vigilante tenía heridas compatibles con una caída. También dispuso que sean investigados.
“Los policías, desde mi punto de vista, han actuado con falta de profesionalismo. El comisario de manera presencial ha verificado el diagnóstico real de la víctima y es prácticamente un accidente. Consecuentemente, la medida que adopta el general jefe de Región es comunicar e iniciarles una investigación ante el órgano de control y generar su cambio a otra unidad por falta de profesionalismo”, señaló el oficial.
Como se conoce, en el acta de intervención, se consignó que Juan Martínez Torres, de 54 años, como diagnóstico policontuso por “caída de altura”.
Cabe mencionar que, la joven Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años, que iba al volante del vehículo que atropelló al vigilante se encuentra detenida. Además, de manejar ebria y con el brevete vencido.
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