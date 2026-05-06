El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, reconoció que en Trujillo existe una guerra entre las organizaciones criminales “Los Pulpos” y “La Jauría”, por lo que dijo que ha dispuesto que las fuerzas policiales orienten sus investigaciones para capturar a los integrantes de esas redes delictivas.

Estrategia

El oficial aseguró que, como parte del plan para desbaratar a estas bandas, la Región Policial está identificando a los delincuentes solicitados por la justicia, con la finalidad de pedirle al Ministerio del Interior (Mininter) que los incluya en el Programa de Recompensas Los Más Buscados.

“Acá es totalmente abierta [la guerra entre] ‘La Jauría’ y ‘Los Pulpos’. Nosotros tenemos, prácticamente, todas nuestras fuerzas orientadas a ellos. Toda persona que esté con requisitoria de estas bandas, estamos haciendo los informes para subirlo al Programa de Los Más Buscados. Todos tenemos que unirnos contra la extorsión”, indicó.

Cambios

El general Ricardo Espinoza también reveló que están realizando algunos cambios en las jefaturas policiales de la región, con la finalidad de mejorar la lucha contra la criminalidad.

Además, dijo que, para tener controlada la ciudad, están gestionando equipos de almacenamiento para 480 cámaras instaladas en la provincia de Trujillo. Como informó en su momento Correo, varios equipos solo transmiten señal y no graban lo que ocurre, dificultando el trabajo de investigación criminal. “Ya lo estamos solucionando”, aseguró.

Denuncia ciudadana

La nueva gestión del jefe de la Región Policial también traerá una propuesta que permitirá que las víctimas de extorsión hagan sus denuncias a través de una página web.

“Todos los vecinos, de manera anónima, sin ninguna represalia, van a poder compartir números telefónicos, mensajes extorsivos y, además, habrá (en la página web) un punto en donde diga ‘aquí quiero que esté presente la Policía’, porque es algún espacio inseguro”, acotó.

El gerente de Defensa Nacional de La Libertad, Edwin Dávila, dijo que el general Espinoza “tiene buenas estrategias”, por lo que esperan “resultados positivos”.

El funcionario, además, pidió que el oficial termine con la rotación del personal que labora en las áreas de inteligencia e investigación criminal. Detalló que en 2025 se cambió al 20% de esos agentes.