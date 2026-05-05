Un escolar de 16 años fue retenido en posesión de un arma de fuego y 10 municiones al interior de una institución educativa situada en el distrito de Chao, en la provincia liberteña de Virú.

Agentes de la comisaría rural Chao informaron que llegaron hasta el plantel de la I.E. N° 81770 María Inmaculada Concepción, tras obtener conocimiento que personal docente habría encontrado en la mochila de un estudiante una pistola que estaba escondida en una bolsa de color negro.

Con esta información, los suboficiales revisaron las pertenencias del menor, incautando un arma Glock 18C Austria 9X19 la misma que se encuentra, aparentemente, con sus piezas internas expuestas (desmontada). Asimismo, de 10 cartuchos sin percutir y con las inscripciones “S & B 38 Special”.

El menor fue puesto a disposición de la dependencia policial de la jurisdicción para continuar con las diligencias de ley pertinente. El caso se comunicó a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú (FPMCV).

Peligro

Este año, dos escolares de la institución educativa Cecat Marcial Acharán, en Trujillo, fueron intervenidos el 16 de abril con un arma de fuego. Los estudiantes, de 13 y 14 años, llevaban el revólver también en una mochila.

Asimismo, el 24 de abril, también se atrapó a dos alumnos del centro educativo Los Pinos con una pistola. Los menores infractores, de 14 y 15 años.

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