Otra vez la Carretera Panamericana Norte (CPN) fue escenario de un fatal accidente de tránsito que ha dejado dos personas fallecidas y un herido de gravedad. El siniestro ocurrió a las 7 de la noche del último martes a la altura del sector Río Seco, en la provincia de Virú, región La Libertad.

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De acuerdo al reporte policial, las víctimas mortales viajaban en una camioneta de placa de rodaje TFT-822 y en circunstancias que son materia de investigación se estrellaron contra la parte posterior de un tráiler.

Debido a lo violento del impacto, el conductor de la camioneta y su copiloto murieron en el acto, mientras que la persona que viajaba en el asiento posterior resultó gravemente herida.

Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas de corte para rescatar a las víctimas. El herido fue evacuado a un centro de salud donde lucha por su vida.

La Policía inició las pesquisas del caso para determinar las circunstancias exactas de este trágico accidente.

Trascendió que los fallecidos serían trabajadores de una empresa agroindustrial.