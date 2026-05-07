Indignación ha generado la liberación de Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien en estado de ebriedad atropelló y dejó en cuidados intensivos al vigilante Juan Martínez Torres (54 años), cuando este trabajaba en la urbanización Las Palmas del Golf, en Trujillo. Familiares de la víctima rechazaron la disposición que somete a la denunciada a restricciones y reglas de conducta, y pidieron que sea enviada a la cárcel.

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Diligencias

La audiencia que dispuso liberar a Maricsa Alfaro se desarrolló la noche del martes, en el primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia. La conductora es procesada por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas.

Tras el debate, el Poder Judicial declaró procedente la incoación de proceso inmediato, que permitirá que se presente el requerimiento acusatorio contra la investigada en un plazo de 24 horas.

Además, se le impuso comparecencia con restricciones y se le dictaron reglas de conducta por un plazo de siete meses, que incluyen la prohibición de ausentarse de Trujillo, pernoctar en su domicilio y concurrir al juzgado cada diez días para el control biométrico. También se fijó una caución de S/ 10 mil, la cual debe ser depositada en un plazo de 24 horas bajo apercibimiento de revocarse su libertad y ser enviada a prisión.

Durante la audiencia también se aprobó la incautación del vehículo Mercedes Benz, de placa CTB-527, “por ser el instrumento directo con el que se habría cometido el ilícito”.

Reclaman

Alexandra Martínez, sobrina de la víctima, cuestionó el fallo y consideró que “lo más justo es que (Maricsa Alfaro) este presa”, debido a las pruebas que pesan en su contra.

A ese pedido también se unió Maribel Vergara Torres, hermana por parte de madre de Juan. “Esa mujer, para mí, no debería estar libre, debería estar en la cárcel. Si (ella) hubiera sido gente pobre ya estuviera en la cárcel, pero como tiene plata salió libre. Acá queremos justicia para mi hermano”, aseguró.

Para el exfiscal Alfredo Galindo, el Ministerio Público debió solicitar prisión preventiva porque existirían agravantes. “Particularmente, discrepo (de la liberación) porque no se trata de un simple accidente de tránsito. La autora estaba en ebriedad y es una circunstancia agravante. La autora no tenía la licencia (de conducir) y tenía un antecedente ya sobre lo mismo (accidente). Además, las imágenes, en apariencia, nos hacen ver que trataba de salir de la escena del hecho, ha movido el vehículo, que fue detenido (por vecinos). Entonces, ahí hay otro delito”, manifestó.

El abogado, asimismo, cuestionó que las leyes peruanas solo establezcan penas de entre 4 y 6 años para este tipo de delitos.

Deslinda

Ante los cuestionamientos, el Poder Judicial emitió ayer un comunicado en el que indica que se liberó a la detenida porque la Fiscalía “no solicitó la medida de prisión preventiva contra la investigada”. “El Poder Judicial no puede imponer una medida más gravosa que la requerida por el órgano persecutor del delito, el Ministerio Público”, aseguró.