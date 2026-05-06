Maricsa Alfaro Cerna (32), quien es investigada por atropellar y dejar gravemente herido a un vigilante en la urbanización Las Palmas del Golf, en Trujillo, fue liberada tras permanecer 48 horas detenida. Esto, a pesar de que el informe de la Unidad de Dosaje Etílico (UNIDDE) arrojó positivo y conducía con la licencia vencida.

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Mediante Resolución N° 13, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Trujillo, dispuso su liberación.

La Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó formalmente ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia los siguientes requerimientos: incoacción de proceso inmediato contra Maricsa Alfaro Cerna por el delito de lesiones culposas y comparecencia restringida.

En tanto, el vigilante atropellado Juan Martínez Torres (54) lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Belén.

Los familiares de la víctima se mostraron indignados por esta decisión de las autoridades que administran justicia y dijeron esperar que corrijan esta decisión.

Cabe indicar que hubo graves incosistencias en el parte policial que inicialmente se levantó en este caso, pues los policías consignaron que las lesiones del vigilante se debían a una ‘caída desde altura’ y no a un atropello. La familia pidió transparencia en la investigación y que el caso no quede impune.