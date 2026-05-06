Desperfectos en el sistema eléctrico habría ocasionado el siniestro.
Desperfectos en el sistema eléctrico habría ocasionado el siniestro.

Un moderno auto ardió en llamas la noche del último martes, en la avenida Jesús de Nazareth en Trujillo. Un desperfecto en el sistema eléctrico habría ocasionado el siniestro.

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Debido a que el fuego envolvió al vehículo en cuestión de minutos, el conductor solo atinó a poner a buen recaudo y ver como su unidad móvil quedaba inservible.

Hasta el lugar llegaron unidades de los bomberos para controlar el fuego y evitar que se propague a viviendas o vehículos cercanos.

La Policía llegó al lugar del suceso e inició las pesquisas del caso para determinar las causas exactas del incendio.

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