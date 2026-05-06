Un moderno auto ardió en llamas la noche del último martes, en la avenida Jesús de Nazareth en Trujillo. Un desperfecto en el sistema eléctrico habría ocasionado el siniestro.

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Debido a que el fuego envolvió al vehículo en cuestión de minutos, el conductor solo atinó a poner a buen recaudo y ver como su unidad móvil quedaba inservible.

Hasta el lugar llegaron unidades de los bomberos para controlar el fuego y evitar que se propague a viviendas o vehículos cercanos.

La Policía llegó al lugar del suceso e inició las pesquisas del caso para determinar las causas exactas del incendio.