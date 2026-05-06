Maricsa Polet Alfaro Cerna, acusada de atropellar a un vigilante en Trujillo, continuará afrontando el proceso en libertad luego de que la Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad determinara que no existían condiciones legales para solicitar prisión preventiva en su contra.

El fiscal provincial Joan Balladares explicó para Canal N que el delito de lesiones culposas agravadas contempla penas de entre 4 y 6 años, por lo que no se cumple con la prognosis superior a 5 años exigida por la legislación peruana para requerir una medida de internamiento preventivo.

La investigación confirmó que la conductora se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrió el accidente.

No obstante, la fiscalía señaló que esa circunstancia ya está incorporada dentro del tipo penal imputado y no incrementa la pena lo suficiente para aplicar prisión preventiva.

Actualmente, la acusada permanece bajo restricciones y reglas de conducta mientras avanza el proceso inmediato presentado ante el Poder Judicial.

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