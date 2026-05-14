Conmoción ha generado la muerte de al menos 22 animales al interior del Jardín Botánico de Trujillo, administrado por el Servicio de Gestión Ambiental (Segat) de esta ciudad. Esta lamentable noticia fue reportados por trabajadores de este local edil la madrugada del lunes.

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El caso

Aunque movimientos animalistas denunciaron en un primer momento que habrían sido 30 conejos y 20 gatos los asesinados, el Segat aclaró, a través de un comunicado, que el número total de animales fallecidos llegaba a 22.

El ente municipal, asimismo, precisó que los responsables serían perros callejeros que ingresaron por las rejas para atacar a 21 conejos y un gato, “por lo que nuestra entidad ambiental se encuentra recabando los informes del personal a cargo de vigilancia del jardín botánico, para deslindar cualquier responsabilidad que comprometa al personal institucional”.

“Al momento de la inspección in situ se observó que los cuerpos de las mascotas tenían rastros de mordeduras, lo que corroboraría el accionar de esa jauría, así como las versiones de fuentes oficiales desde el recinto”, aclaró el Segat.

Además, precisó que de los 21 conejos fenecidos, 15 se asfixiaron porque, en su intento de salvarse del ataque de los perros, ingresaron a un túnel.

Investigación

Para deslindar cualquier tipo de responsabilidad del personal edil, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo confirmó que el hecho “está en investigación”. El caso es revisado por la ONG animalista Laurito Saving Lives, que está “indagando con elementos objetivos a fin de evitar especulaciones o afirmaciones tendenciosas”.

“Como ente ambiental reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los animales, más aún cuando este importante pulmón verde de la ciudad cuenta con diversas especies que reciben atención y cuidados pertinentes para potenciar la riqueza de la fauna del país”, agregó.

Este hecho ha generado conmoción en la población trujillana. En redes sociales se viralizaron diversas reacciones, en donde se pide no solo investigar esta matanza de mascotas sino también mejorar la seguridad en el Jardín Botánico de Trujillo, para no volver a lamentar más muertes.

Este espacio no solo alberga a varias especies de animales, también a más de 500 variedades de plantas.