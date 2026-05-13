El Colegio de Arquitectos del Perú – Región La Libertad presentó un análisis técnico detallado que cuestiona la viabilidad de la construcción del nuevo muelle de Huanchaco a través de la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). A través de un pronunciamiento, el gremio profesional advirtió que la alternativa seleccionada por el Gobierno Regional (GORE) compromete la identidad histórica del balneario y presenta serias deficiencias técnicas y normativas.

VER MÁS: Trujillo: Cuádruple choque en la Carretera Panamericana Norte

Según el decano de los arquitectos, Marco Arroyo Flores, el análisis comparativo revela que la “Alternativa 1”, elegida por el GORE, propone una estructura de concreto armado marino con un costo de S/ 38 millones, cifra que duplica los S/ 17 millones requeridos por la “Alternativa 2”, que apuesta por el rescate de la identidad mediante madera estructurada tratada.

“Además, la opción oficial extiende el plazo de ejecución a 2 años y 4 meses, con costos de mantenimiento anuales superiores”, añadió. No obstante, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de Huanchaco expresó su respaldo al GORE.