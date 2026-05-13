Un cuádruple choque se registró la mañana de hoy en la Carretera Panamericana Norte (CPN), a la altura del óvalo El Milagro, en el distrito de Huanchaco. Como resultado del siniestro cuatro personas sufrieron lesiones.

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El aparatoso accidente involucró a un ómnibus de la empresa interprovincial Sullana Express, que había partido de Lima y tenía como destino Piura, dos tráileres y un volquete que terminó atravesado en la CPN.

Según los primeros reportes, el ómnibus de placa CTQ-279 colisionó con la parte posterior de un tráiler que estaba estacionado a un lado de la vía y este a su vez chocó con un segundo tráiler y el volquete.

Los pasajeros que iban en el segundo nivel del bus quedaron atrapados y fue necesaria la intervención de bomberos y de la Policía para rescatarlos.

La Policía investiga para determinar las causas exactas del accidente que pudo haber tenido consecuencias fatales.