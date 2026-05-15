El sorprendente y admirable desarrollo industrial y económico de Corea del Sur no es un hecho aislado, sino expresión de lo que ocurre en otros campos, como la literatura, la cultura, el deporte. En ese proceso, el signo más alto en términos universales es la concesión del Premio Nobel 2024 a la escritora Han Kang, así como la actual circulación en nuestro medio del volumen “Cuentos de Corea” (2025).

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Tales hechos, así como la circunstancia del autor de haber sido Profesor Visitante de Español y Literatura en la Universidad Dan Kook, de Seúl, en su campus de Cheonán (provincia Chungnam), nos motiva la presente entrega, como tributo a la patria y universidad que nos acogieron generosamente hace algún tiempo.

HAN KANG: LA VEGETARIANA

Ambientada en Corea del Sur, la hermosa novela “La vegetariana” desarrolla un proceso de metamorfosis total, así como constituye un acto de resistencia contra la violencia y la tolerancia humanas. Galardonada anteriormente con el Premio Booker Internacional, esta hermosa novela proyectó internacionalmente a su autora, una de las plumas más importantes de la literatura asiática, y específicamente surcoreana actual.

La autora es natural de Gwanju. Su trayectoria literaria está respaldada por justos y meritorios reconocimientos. Inicialmente trabajó como profesora del Departamento de Escritura creativa en el Instituto de las Artes de Seúl. Actualmente se dedica solo a la creación literaria, en cuyo ejercicio ha obtenido justos y meritorios reconocimientos: ganadora del concurso literario de primavera del diario “Seoul Shinmun (1994). Además, ha escrito los libros “Actos humanos” (2017), “La clase de griego” (2023) e “Imposible decir adiós” (2024).

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En cuanto al tema y contenido de su extraordinaria novela “La vegetariana”, el relato parte de la presentación de Yeonghye, la activa, sincera y honesta esposa que siempre deseó su pareja. En realidad, ella no se distingue por atractivo especial, como tampoco muestra algún defecto evidente, de manera que el matrimonio lleva una vida casi normal; pero todo cambia a raíz de unas inesperadas, horribles y sangrientas pesadillas, de manera que se siente el imperativo de cambiarlo todo, empezando por una dieta rigurosa estrictamente vegetariana que a duras penas soporta el esposo.

En realidad, este es el primer acto rebelde, seguido de varios otros en procura de una vida más tranquila y pura, próxima a la vida vegetariana. En ese ambiente, el atractivo erótico de sus formas corporales rompe las rígidas costumbres de una sociedad sustentada en el reconocimiento a la autoridad, al hombre y al mayorazgo (derechos del hijo mayor como sucesor del padre), correspondientes al supercapitalismo económico contemporáneo.

CUENTOS COREANOS

Pero, como decimos al comienzo, en realidad, el desarrollo de la literatura coreana constituye un proceso sostenido que se manifiesta en varias obras autónomas, así como en varias antologías literarias, una de las cuales, correspondientes a la narración es el volumen “Cuentos coreanos”, que reúne la producción de tres importantes escritores tradicionales pertenecientes al “País de la mañana tranquila”, como también se conoce a la extraordinaria nación asiática, cuyo desarrollo no solo es económico, sino también cultural, artístico y literario; en esta oportunidad se trata de tres escritores tradicionales, cuyas semblanzas seguimos a continuación:

AUTORES TRADICIONALES

Esta hermosa antología recoge los textos de tres de los principales maestros y autores: Yi Ryuk, Ho Kyun y Im Bang

El primero nació en Gyeongsan, en 1206. Fue un monje budista y erudito perteneciente a la dinastía Goryeo. Destacó como importante maestro de la escuela Seon y llegó a ser profesor nacional. Su obra más importante es “Samguk yusa (o Memorabilia de los tres reinos), que, en realidad, constituye una compilación de leyendas, mitos y relatos históricos de Sila, Goguryco y Backje, fuente primordial para conocer la historia de Corea de los primeros tiempos.

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Ho Kyun nació en Gangneun, en 1569, y falleció en Seúl, en 1618. Distinguido pensador y político, perteneciente al periodo Joseon, provenía de una distinguida familia yangban. Recibió una esmerada formación confuciana y desempeñó importantes cargos en la corte imperial; defendía ideas en procura de la igualdad, ya que cuestionaban el orden social imperante, por lo que se enfrentó a los sectores conservadores.

Se le atribuye ser autor de La historia de Hong Gil-dong, considerada la primera gran novela en lengua hangul y un clásico de la literatura coreana. Im Bang comprendió su ciclo vital entre Corea, 1640, y Corea de Norte, cerca de 1722. Notable erudito confuciano y alto funcionario de la corte imperial; discípulo de Song Si-yol, destacó en los exámenes nacionales y desempeñó importantes cargos administrativos, entre ellos gobernador de Seúl, así como secretario del gabinete ministerial. También sobresalió como extraordinario recopilador de relatos populares poblados de fantasmas, espíritus y prodigios que conservan y trasmiten la riqueza y variedad de la extraordinaria imaginación de la sociedad y pueblo coreanos; sin embargo, por su participación en las luchas políticas sobre la sucesión real fue desterrado hacia el norte, donde dejó de existir.

MUESTRA ILUSTRATIVA

Una muestra ilustrativa de esta valiosa y notable antología en español comprende entre los variados relatos los siguientes: “Chung Yang, la fiel esposa bailarina”, “La doncella valerosa”, “El magistrado valiente”, “El gobernador encajonado”, “El capitán intrépido”, “La jarra de vino encantada; o por qué el gato y el perro son enemigos”.

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