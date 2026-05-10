La Municipalidad Provincial de Piura sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para gestionar el presupuesto que permita garantizar la continuidad de cinco importantes proyectos de infraestructura valorizados en más de S/ 42 millones.

En la reunión participaron el alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos López; funcionarios de la comuna; el coordinador general del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) Piura del MVCS, Javier Vásquez Exebio; y dirigentes vecinales de distintos sectores de la ciudad.

Durante la cita se expuso el estado situacional de las obras ejecutadas mediante convenio interinstitucional y se remarcó la necesidad urgente de asegurar recursos para culminar los proyectos, considerados prioritarios para el desarrollo urbano de Piura.

Entre las obras priorizadas figura el mejoramiento de las avenidas Educadores y BD - Los Algarrobos, cuyos avances podrían verse afectados ante la falta de financiamiento, situación que ha generado preocupación y malestar entre los vecinos debido al impacto que tendría en la transitabilidad y calidad de vida de la población.

El alcalde Juan Francisco Cevallos informó que para la próxima semana se ha solicitado una reunión en Lima con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de gestionar el presupuesto necesario para garantizar la continuidad de las obras.

Asimismo, anunció que solicitarán la emisión de un Decreto de Urgencia que permita asegurar el financiamiento requerido para culminar los cinco proyectos en beneficio de miles de familias piuranas.

En tanto, Javier Vásquez Exebio, coordinador general del CAC Piura del MVCS, señaló que el ministerio se encuentra en un proceso de priorización para disponer de recursos que permitan reactivar los proyectos pendientes.