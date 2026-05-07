El Instituto Peruano de Economía (IPE) informó que el sector pesca en Piura enfrenta mayores costos de producción debido al aumento del precio del petróleo y riesgos asociados con el Fenómeno El Niño (FEN). La pesca representa aproximadamente el 2% de la economía de Piura y genera más de 23 mil puestos de trabajo, la fuerza laboral pesquera más grande entre todas las regiones del país.

El IPE precisó que el FEN representa un riesgo importante para la pesca en Piura, especialmente la destinada al consumo humano indirecto. En el FEN de 2023, si bien el sector pesca y acuicultura en la región creció 17.1% en términos reales, el resultado fue mixto.

Mientras el desembarque destinado al consumo humano directo aumentó 33.8%, impulsado por la mayor extracción de pota (+62.0%), el consumo humano indirecto cayó 58.5%. Así, en 2026 las perspectivas para el sector son mixtas. Por un lado, la cuota de captura de pota para el primer semestre se fijó en 300 mil toneladas; por otro, la situación de la anchoveta es menos favorable: la cuota de la primera temporada de pesca de 2026 se fijó en 1.9 millones de toneladas, la más baja de la última década.

En lo que va del año, el precio del petróleo Brent promedió US$ 87.4 por barril, 17.2% más que en el mismo periodo de 2025 (US$ 74.5), en un contexto de tensiones internacionales.