La Policía Nacional capturó este sábado en Talara a William Seminario Girón, investigado como presunto autor intelectual del asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo. La intervención ocurrió horas después de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra y contra otros cuatro implicados en el caso.

De acuerdo con la investigación fiscal, Seminario Girón habría coordinado el crimen desde el entorno más cercano de la víctima. Las autoridades sostienen esta hipótesis tras recopilar testimonios y diversos elementos materiales.

¿Qué hipótesis maneja la fiscalía?

El Ministerio Público señala que el investigado habría ofrecido 10 mil soles para ejecutar el asesinato de la médica. Según las pesquisas, el ataque fue planificado con anticipación y contó con la participación de varias personas.

El crimen ocurrió el pasado 10 de abril, cuando la doctora fue interceptada cerca de su vivienda en la urbanización Miraflores. Las investigaciones indican que antes del ataque fue seguida desde su centro de trabajo por integrantes de la presunta organización criminal.

La División de Investigación Criminal de Piura ejecutó la detención tras recibir la orden judicial emitida por el juzgado. El operativo se realizó en Talara, donde fue ubicado el principal investigado.

Las autoridades informaron que esta captura permitirá fortalecer el proceso fiscal en curso. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.

Otros implicados

En operativos previos, la Policía ya había detenido a otros cuatro investigados vinculados al caso. Todos cumplen prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Entre ellos figura Junior Francisco Miñán Seminario, alias “Muerte”, señalado como conductor del vehículo utilizado para la fuga. Además, fue detenido Luis Alejandro Rojas Guillén, alias “Cara de Chancho”, sindicado como el presunto autor de los disparos.

Asimismo, las autoridades investigan a Cristhian Sócola Bayona, alias “Ítem”, acusado de realizar el seguimiento a la víctima. En el caso también aparece Sergio Sevillano Gutiérrez, alias “El Viejo”, quien habría brindado apoyo logístico y facilitado el arma utilizada.

Durante la audiencia judicial, la Fiscalía presentó registros de transferencias digitales, testimonios y la incautación del arma usada en el crimen. Estos elementos fueron considerados por el Poder Judicial para dictar la medida restrictiva.