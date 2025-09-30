La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. informó a sus usuarios del distrito de Piura, se culminaron los trabajos de reparación en el equipo de bombeo de la cámara de desagües Monterrico.

Luego de estas importantes acciones, se procedió a reanudar la operación del pozo Vicús para el posterior reabastecimiento del servicio de agua potable en los sectores de Los Corales, La Molina, Los Abogados, Monterrico, La Nueva Providencia, Los Almendros Norte, Campeones Bolivarianos, Los Almendros Sur, Lourdes, Las Dunas, San Cristobal, Los Médanos Del Chipe, Las Lomas del Chipe ,Santa María del Pinar I – IV etapa, Los Rosales, La Providencia, Los Geranios, Lagunas Del Chipe, Vicús, El Golf, La Ribera, Los Cocos, Quinta Ana María, San Eduardo, Country Club, San Felipe, Los Cedros.

“Recordamos a los usuarios que, cuando ocurre una incidencia o afectación en el sistema de alcantarillado, necesariamente tenemos que paralizar la distribución de agua potable para evitar grandes afloramientos que puedan perjudicar a los vecinos. En este momento el servicio ya se está dando de forma gradual a las zonas afectadas”, afirmaron los voceros de la empresa.

Del mismo modo, los representantes de la EPS Grau agregaron que, debido a la complejidad de las reparaciones, el equipo especializado culminó ayer lunes los trabajos en la cámara Country Club en horas de la mañana. Por lo que, al promediar las 11 de mañana, se procedió a reanudar el funcionamiento del pozo Miraflores Country Club.

“Debido a una falla en el equipo de bombeo de la EBAR Miraflores Country Club, se tuvo que paralizar una de las fuentes. Nuestro personal operativo terminó con las labores hoy en la mañana, por lo que el reabastecimiento se estará dando (de forma paulatina) en el transcurso del día a todos los usuarios que se han visto afectados. Recalcamos que esta urbanización cuenta con 3 pozos y solo uno paralizó, por lo que el corte no fue total, sino parcial”; finalizaron.