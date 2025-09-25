La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha dado luz verde a una “Tarifa Incremental” excepcional para la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau, lo que se traduce en un alza significativa en la facturación mensual para miles de usuarios.

La jefa de la oficina de Sunass Piura, Irina Palomino Távara, detalló que, para un usuario doméstico 1 no beneficiario, con un consumo promedio de 15 metros cúbicos en Piura, el incremento será de S/ 7 adicionales en su recibo, pasando de S/ 36,2 a S/ 43,2. Palomino justificó este ajuste como una medida impostergable para asegurar la sostenibilidad de la prestación del servicio tras las cuantiosas pérdidas económicas que dejó el ciclón Yaku.

La funcionaria de Sunass explicó que el reajuste tarifario era “urgente” porque, luego del impacto del ciclón Yaku, en marzo de 2023, la EPS Grau perdió su equilibrio financiero durante los ejercicios de 2023 y 2024. Esta situación implicó que los ingresos de la empresa fueran menores que los costos de producción de agua.

Irina Palomino detalló que el fenómeno climático generó una fuerte caída en los ingresos del 12.6% respecto a lo previsto en el estudio tarifario, debido a una menor facturación que “implicó menos actividades comerciales como toma de lecturas, y cortes de servicios de usuarios morosos”. De acuerdo con la normativa vigente, la revisión de tarifas en estos casos se habilita para restablecer el equilibrio económico-financiero de la empresa.

LAS DIFERENCIAS DE LOS INCREMENTOS

La jefa de Sunass Piura precisó que, si bien el incremento de S/ 7 es el que afecta al hogar promedio no beneficiario, la variación en el pago mensual resulta ser menor para esta categoría si se compara con otras. Ella agregó que los usuarios de la categoría industrial experimentarán el mayor golpe al bolsillo, ya que su facturación pasará de S/ 148,5 a S/ 168,7, lo que equivale a un incremento de S/ 20,3.

Palomino Távara mencionó que la facturación de los usuarios comerciales y otros pasará de S/ 127,7 a S/ 145,0, lo que representa un aumento de S/ 17,4. Además, el usuario doméstico 1 beneficiario pasará de S/ 35,4 a S/ 40,4, y el usuario doméstico 2 pasará de S/ 68,6 a S/ 73,1, reflejando ambos un incremento de S/ 5 en su recibo mensual.

La Tarifa Incremental, aprobada para el cuarto año del periodo regulatorio 2022-2027, tiene como objetivo principal “asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa en el mediano plazo”, según Palomino. La jefa de Sunass Piura informó que los recursos adicionales generados internamente por la EPS Grau se destinarán a financiar un programa de inversiones que asciende a S/ 30’001,789. Estas inversiones, detalló la funcionaria, están diseñadas para garantizar la continuidad y calidad del servicio mediante el cumplimiento de metas de continuidad y presión.

El programa de inversión contempla cuatro proyectos principales. Específicamente, Irina Palomino mencionó la elaboración de expedientes y la ejecución de obras para la creación de servicios de agua potable urbano en diversos sectores. La funcionaria citó una inversión de S/ 6’466,713 para el sector Cortijo, distrito de Castilla; S/ 4’035,176 destinados al sector operativo Bancarios, distrito de Piura; y S/ 4’044,376 para el sector operativo Santa Margarita, distrito de Veintiséis de octubre. Además, agregó que la inversión 4, con un presupuesto de S/ 1’134,187, se centrará en la “Gestión de recupero de deuda sobre usuarios con conexiones inactivas” en las localidades zonales de Piura y Sullana.

Respecto a los mecanismos de apoyo, Irina Palomino aseguró que el Estudio Tarifario incorpora tarifas diferenciadas para los hogares en condición de vulnerabilidad. La funcionaria explicó que esto aplica a los usuarios domésticos 1 beneficiarios, que son aquellos clasificados en situación de pobreza o pobreza extrema conforme al SISFOH, o ubicados en zonas con niveles de ingreso bajo o medio bajo según el INEI.