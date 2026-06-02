HBO presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de La Casa del Dragón, una de las producciones más exitosas del universo creado por George R.R. Martin.

La nueva entrega se estrenará el próximo 21 de junio a través de HBO y HBO Max, continuando la historia de la Casa Targaryen en medio de la denominada Danza de los Dragones.

La guerra por el Trono de Hierro continúa

Basada en Fuego y Sangre, la serie está ambientada aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos narrados en Juego de Tronos.

La historia explora el conflicto interno de la Casa Targaryen y la disputa por la sucesión del Trono de Hierro, uno de los episodios más decisivos en la historia de Westeros.

El avance difundido por HBO muestra nuevas batallas, alianzas y enfrentamientos que marcarán el desarrollo de la guerra civil entre los distintos bandos de la familia Targaryen.

Temporada tendrá ocho episodios

La tercera temporada contará con ocho capítulos que serán emitidos de forma semanal.

Según informó HBO, el estreno se realizará el 21 de junio y el episodio final está programado para el 9 de agosto.

Tráiler oficial

Elenco principal de la nueva temporada

La producción contará con el regreso de varios de los protagonistas de temporadas anteriores.

Entre los actores confirmados figuran:

Matt Smith

Emma D’Arcy

Olivia Cooke

Steve Toussaint

Rhys Ifans

Fabien Frankel

Ewan Mitchell

Tom Glynn-Carney

Sonoya Mizuno

También integran el reparto Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Ryan Condal y George R.R. Martin lideran la producción

El equipo creativo continúa encabezado por Ryan Condal, quien se desempeña como cocreador, showrunner y productor ejecutivo.

Junto a él participa George R.R. Martin como cocreador y productor ejecutivo de la serie.

El equipo de producción ejecutiva también está integrado por Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

Una de las franquicias más exitosas de HBO

Desde su estreno, La Casa del Dragón se ha consolidado como una de las principales apuestas de HBO dentro del universo de Juego de Tronos.

La serie amplía la historia de la Casa Targaryen y explora los acontecimientos que desembocaron en una de las guerras más sangrientas de Westeros, manteniendo el interés de millones de seguidores alrededor del mundo.