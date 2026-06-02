Las cámaras de seguridad grabaron el preciso momento en que dos delincuentes ingresaron a un astillero y se apropiaron de diversas herramientas y equipos valorizados en más de 20,000 soles. La policía capturó a los presuntos hampones y recuperaron la mercadería.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el astillero “Siete Son”, ubicada en Parachique, en la provincia de Sechura, el robo ocurrió a las 5 de la madrugada del último domingo.

En las imágenes se observa cuando dos delincuentes ingresan al local con linternas, uno de ellos con capucha para evitar que las cámaras capten su rostro.

Durante varios minutos, los hampones hasta se toman el trabajo de escoger las herramientas a robar y huyen del lugar en un vehículo que los esperaba en el exterior.

Con estas imágenes, el personal policial de la comisaría de Parachique montó un operativo y recuperó las herramientas y equipos valorizados en aproximadamente 20,000 soles, los cuales habían sido sustraídos del astillero “Siete Son”.

La policía capturó en flagrancia a dos presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Mogosos de Parachique”, identificados como Javier Val Vill (33 años), alias “El Jorobado”, y Alejandro Menme, alias “El Pelucas”, quienes son investigados por su presunta participación en el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

La intervención se realizó bajo el mando del comisario de Parachique, alférez PNP Harold Alfredo Timana Yovera, tras recibir la denuncia del robo en el astillero.

Según las primeras investigaciones, los sujetos habrían ingresado al establecimiento durante las primeras horas de la mañana, logrando sustraer máquinas caladoras, equipos de corte y diversos insumos utilizados en labores de construcción y reparación de embarcaciones.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley. El hecho fue comunicado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura, cuya representante participa en las investigaciones destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes de los dos intervenidos.

Se continúan con las indagaciones para determinar si existen otras personas involucradas en este hurto al mencionado astillero, en Parachique.