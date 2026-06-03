La enfermedad de Alzheimer podría comenzar mucho antes de que aparezcan los primeros olvidos o dificultades cognitivas. Una nueva investigación liderada por Mayo Clinic concluyó que algunos cambios biológicos asociados a esta enfermedad neurodegenerativa pueden iniciarse desde finales de los 50 años, décadas antes del diagnóstico clínico.

El estudio fue publicado en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association y analizó cómo evolucionan distintos biomarcadores relacionados con el Alzheimer a lo largo de la vida.

Los cambios comienzan antes de los síntomas

La investigación evaluó información de 2.082 participantes del Estudio de Mayo Clinic sobre el Envejecimiento, uno de los proyectos de seguimiento más extensos sobre salud cerebral y envejecimiento. Los científicos analizaron biomarcadores en sangre, estudios de neuroimagen y pruebas cognitivas para identificar cuándo comienzan a acelerarse los cambios asociados a la enfermedad.

Los resultados muestran que el rendimiento cognitivo empieza a registrar descensos medibles desde finales de los 50 años. Posteriormente, durante los primeros años de la década de los 60, se observa una acumulación más acelerada de beta-amiloide en el cerebro, una de las principales características biológicas del Alzheimer.

Dos etapas clave en la progresión del Alzheimer

Los investigadores identificaron dos periodos críticos en el proceso de envejecimiento relacionado con la enfermedad:

Primera ventana: alrededor de los 60 años

Aparición de cambios cognitivos medibles.

Incremento de la acumulación de amiloide cerebral.

Mayor posibilidad de detectar alteraciones tempranas.

Segunda ventana: entre los 68 y 72 años

Incremento de biomarcadores asociados a la proteína tau.

Evidencias más claras de neurodegeneración.

Mayor atrofia cerebral en regiones vinculadas con la memoria.

Cambios significativos en marcadores sanguíneos como GFAP, NfL y p-tau.

El papel de los análisis de sangre

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el potencial de los análisis sanguíneos para detectar cambios relacionados con el Alzheimer.

Los investigadores encontraron que varios biomarcadores en sangre mostraron patrones similares a los observados mediante estudios de neuroimagen, lo que podría facilitar estrategias de monitoreo más accesibles y menos invasivas en el futuro.

Según el neurólogo Jonathan Graff-Radford, autor sénior del estudio, conocer cuándo comienzan a modificarse estos biomarcadores permitirá identificar los momentos más adecuados para implementar programas de detección preventiva.

Una enfermedad que afecta a millones de personas

El Alzheimer es la forma más frecuente de demencia y afecta a aproximadamente 6,9 millones de personas mayores de 65 años en Estados Unidos. La enfermedad se caracteriza por la acumulación anormal de proteínas como el amiloide y la tau, que progresivamente dañan las neuronas y afectan funciones como la memoria, el lenguaje y el razonamiento.

Actualmente no existe una cura definitiva, pero los tratamientos disponibles pueden ayudar a ralentizar la progresión en determinados pacientes cuando se diagnostica de forma temprana.

Hacia una detección más temprana

Los autores señalaron que los resultados representan tendencias observadas a nivel poblacional y no constituyen predicciones individuales.

Sin embargo, consideran que estos hallazgos pueden ayudar a desarrollar nuevas estrategias de prevención y detección precoz, especialmente en personas con factores de riesgo o antecedentes familiares de la enfermedad.

La investigación forma parte de la iniciativa Precure de Mayo Clinic, orientada a desarrollar herramientas que permitan identificar cambios relacionados con enfermedades neurodegenerativas antes de la aparición de síntomas clínicos.