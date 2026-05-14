El campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) permanece tomado por estudiantes por tercer día consecutivo y continúa con sus puertas cerradas bajo el control de un gremio universitario.

La protesta, iniciada la noche del 12 de mayo, tiene como objetivo expresar el firme rechazo de la comunidad universitaria al proyecto de ley que se debate en el Congreso y que abriría la posibilidad de una reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas.

En el frontis del recinto universitario, especialmente en la Puerta 2, los manifestantes colocaron banderolas y carteles con mensajes como “No a la reelección de la rectora Jeri Ramón” y “San Marcos tomada”.

Además de rechazar la norma que favorecería a las actuales autoridades universitarias, los estudiantes sostienen una serie de demandas vinculadas a problemáticas internas de la universidad.

Entre sus principales demandas, los estudiantes exigen que las elecciones convocadas por el Comité Electoral Universitario para el próximo 8 de julio se realicen de forma presencial. Del mismo modo, cuestionan el reciente incremento de la valla electoral establecida para elegir a sus representantes estudiantiles.

Como parte de estas protestas, el gremio estudiantil anunció un plantón para hoy a las 11:00 a. m. Los universitarios no descartan que la concentración se convierta posteriormente en una movilización hacia las instalaciones del Congreso de la República.

Según RPP, se comprobó que los estudiantes permanecieron durante la noche en los cinco accesos principales del campus universitario y continúan controlando el ingreso y la salida de personas del lugar.

A pesar de la toma de las instalaciones, los estudiantes vienen autorizando el ingreso de algunos docentes y trabajadores administrativos para el desarrollo de actividades puntuales.

En tanto, en los exteriores de la puerta principal permanece una patrulla de la Policía Nacional del Perú, que resguarda la seguridad en medio de las manifestaciones.