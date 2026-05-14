El vocero del gremio de transporte de pasajeros, Martín Ojeda, afirmó que el Gobierno no ha cumplido con el acuerdo vinculado a las devoluciones económicas frente a la alza de combustibles.

Ojeda advirtió que, si no se cumple con la devolución correspondiente a los meses de mayo y junio, los gremios de transporte de carga y pasajeros acatarán un paro indefinido a partir del 2 de junio.

El portavoz sostuvo que el sector viene siendo afectado por el incremento de los combustibles, producto del conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como de la tensión en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita cerca del 20% del petróleo.

“A partir del primero de marzo hubo un disparo del precio del combustible no solo por la problemática internacional en el Golfo Pérsico, sino también por la crisis del GNV […]. A pesar de la baja que ha habido por el tema de las treguas, acá en el Perú lo que sube nunca baja”, declaró a RPP.

Ojeda indicó que, luego de las reuniones entre los gremios y el Poder Ejecutivo, el pasado 14 de abril se firmó un acuerdo en el que se reconocía la problemática energética y la necesidad de aplicar mecanismos económicos para enfrentar la crisis.

Por su parte, Giovanni Diez, portavoz del gremio de transporte de carga, señaló que en la reunión se acordó un subsidio extraordinario de S/4 por galón de diésel para conductores de carga pesada y transporte interprovincial; sin embargo, indicó que dicho acuerdo aún no se ha cumplido.

“Una vez más las actas de acuerdo que hacen las autoridades siempre se tiran por la borda. Esta acta se firmó, se supone que esta declaración de urgencia se debería haber aplicado. Sin embargo, a la fecha, no tenemos ni la declaración y, peor aún, no hay cumplimiento de los acuerdos en el acta”, sostuvo.

“Se supone que este mes se tendría que aplicar los subsidios de mayo y junio”, añadió.

Según el dirigente, el precio del diésel ha registrado un incremento de hasta el 70%.

“Hasta febrero, el combustible costaba 14.80 en promedio, hoy día tenemos combustible de 23 soles. Si usted ve esa diferencia, prácticamente estamos hablando de diez soles; o sea, quiere decir que nosotros también estamos pagando tres veces más, hasta los impuestos”, enfatizó.

Los dirigentes reiteraron su pedido al Poder Ejecutivo para agilizar la aprobación de las medidas solicitadas y advirtieron que el sector acatará una paralización si no se implementan los subsidios.