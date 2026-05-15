La Contraloría General advirtió que la construcción de la nueva sede institucional de la Municipalidad Provincial de Candarave en la región Tacna no está sujeta al cronograma vigente debido a retrasos injustificados en su ejecución física y la falta de renovación de las cartas fianza por adelanto directo.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente Nº 010-2026-OCI/0678-SCC. (periodo de evaluación del 15 al 21 de abril de 2026), se constató que el contratista incumplió con el cronograma acelerado de obra advirtiéndose retrasos en su ejecución, cuya culminación estuvo prevista para el 25 de abril del presente año. Esta situación faculta a la entidad a intervenir económicamente el proyecto o resolver el contrato de forma inmediata.

No renuevan cartas fianza

A la crítica situación operativa se suma el riesgo de desprotección económica para la municipalidad, debido a que carta fianza por adelanto directo, ascendente a S/ 636 224, venció el pasado 17 de abril sin que la oficina de Tesorería haya gestionado su renovación. Asimismo, la entidad no ha remitido las garantías de las prestaciones adicionales de obra n.° 1 y n. ° 2.

La Contraloría General también detectó que la falta de transparencia de la Municipalidad Provincial de Candarave sobre el detalle de la ruta crítica, fechas de inicio y términos de las partidas correspondiente al mes de abril, limita la supervisión de la obra y conocer su estado real cuya culminación contractual vigente venció el pasado 25 de abril de 2026.

Municipio demora en consultas

Otro factor que pone en riesgo el cumplimiento de los plazos es la excesiva demora en la absolución de consultas como es el caso de la consulta n.° 4, referida a la demolición de una casona existente.

La entidad tardó 128 días en emitir un pronunciamiento, a pesar de que desde julio de 2024 contaba con informes que indicaban que dicho inmueble estaba destinado a un proyecto turístico paralelo. Esta inacción administrativa no solo frenó los trabajos, sino que genera el riesgo de futuras ampliaciones de plazo y mayores gastos generales en perjuicio del presupuesto público