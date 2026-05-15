Efectivos del Área de Emergencia Motorizada “Los Halcones”, en coordinación con la DIVREINT Arequipa, desarticularon la noche del jueves 14 de mayo la presunta banda criminal “Los Polvo Blanco de Alto Selva Alegre”, dedicada a la microcomercialización de droga en ese distrito.

La intervención se realizó entre las avenidas América y Argentina, donde se identificó a dos personas, quienes al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga. No obstante, fueron reducidos y detenidos.

Tras el registro personal se hallaron 60 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC), con un peso aproximado de 50 gramos, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Asimismo, los detenidos fueron puestos a disposición de la comisaría local por el presunto delito contra la salud pública, bajo la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Así también, se continúa con las diligencias correspondientes.