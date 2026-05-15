A pocas horas del duelo ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1, Miguel Rondelli brindó detalles sobre la convocatoria rojinegra de cara al partido de este sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), a partir de las 13:00 horas.

La buena noticia para el Dominó es el regreso de Franco Zanelatto , quien cumplió una semana normal de entrenamiento y el propio técnico confirmó su presencia. “Franco (Zanelatto) hizo una semana normal de entrenamiento, así que está habilitado para estar entre los convocados; lo más probable es que esté entre los convocados”, indicó en la conferencia de prensa realizada este viernes en el CAR Mollebaya.

La incertidumbre pasa por Nelson Cabanillas y Jesús Alcantar, pues ambos se someterán a evaluaciones médicas esta tarde y su participación quedará supeditada a los resultados. Agregó que si Nelson Cabanillas no puede estar disponible, no se sentirá preocupado, ya que cuenta con variantes para reemplazarlo.

En el arco no hay debate, pues Rondelli aseguró que Jorge “Coco” Cabezudo continuará como titular. “Carlos (Cáceda) no salió porque nosotros consideramos o ustedes consideren o la gente considere que se haya cometido un error. No existen partidos de fútbol sin errores, entonces deberían cambiar todos los jugadores todos los partidos. (Carlos Cáceda) no sale por un error, sale por una seguidilla de partidos, en la que nosotros evaluamos su desempeño en el partido (...) Seguirá atajando Coco (Cabezudo)”.

El TD también explicó el estilo de juego que buscará imponer ante el Rojo Matador. “Nosotros tenemos la orden de construir el juego desde atrás; la idea del equipo es construir desde el fondo porque creemos que, por los jugadores que tenemos en ofensiva, lo mejor es que les llegue la pelota lo más limpia posible”.

Por otro lado, sostuvo que Cristian Bordacahar trabajará la próxima semana totalmente a la par del grupo, mientras que Horacio Orzán recién empezará a trabajar con balón.

PROYECCIÓN DE RONDELLI

Actualmente, el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos, para luego continuar con el plan de juego en las siguientes semanas. Posteriormente, Rondelli afirmó que se buscará acondicionar al equipo para que se acostumbre a la intensidad de entrenamiento que tendrán y seguir afianzando la idea de juego. “En el medio tenemos una competencia y la afrontaremos con lo mejor que consideremos para ese momento”.

En otro momento, anunció que buscarán reforzar la zona defensiva con nuevas incorporaciones, siempre y cuando se respete el presupuesto del plantel.

“Ya estamos buscando; cuando uno incorpora un jugador, no puede tomar la decisión con una semana de análisis. Considero que la venta de medio año es una ventana no para reestructurar un plantel, sino para corregir algunos detalles. Nosotros no tenemos el cupo de extranjero lleno, así que podemos buscar tanto jugadores extranjeros como nacionales”, expresó.

Asimismo, adelantó que esperarán al término del Torneo Apertura para definir la salida de algún futbolista.