La muerte de una enfermera de 52 años movilizó a representantes del Ministerio Público en el distrito de Pichanaqui. Se trata de Jenny Gamarra Túpac Yupanqui, quien fue hallada sin vida al interior de una vivienda ubicada en el asentamiento humano 3 de Mayo.

Tras conocerse el hecho, fiscales del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui acudieron al inmueble para realizar las diligencias preliminares y recabar evidencias que permitan determinar las causas del fallecimiento. La denuncia fue presentada por el conviviente de la mujer, quien informó a las autoridades que la encontró sin signos vitales.

La fiscal provincial Patricia Ángela Toribio Rivera y la fiscal adjunta Rida Veracruz Chávez Quispe lideran las investigaciones del caso. Mientras se desarrollan las pericias correspondientes, el Ministerio Público señaló que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.