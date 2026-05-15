En el marco del Operativo Nacional de Control Territorial Multisectorial 2026, la Contraloría General alertó a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ilo (UGEL) deficiencias en el control de la jornada laboral del personal docente y auxiliar del colegio Almirante Miguel Grau Seminario, que podría ocasionar que se realicen pagos indebidos por horas no laboradas efectivamente.

En el Informe de Visita de Control N° 008-2026 se constató el uso de múltiples papeletas de salida que carecían de la firma de autorización del director del plantel, omisión que invalida el carácter oficial del permiso, impidiendo que se pueda acreditar que haya sido debidamente aprobado, situación que deja a la UGEL Ilo sin el sustento legal para realizar los descuentos pertinentes.

Reportes fuera de plazo

La Contraloría también evidenció que la dirección del colegio remitió fuera del plazo el reporte de asistencia de marzo de 2026, cuando la normativa obliga a enviar este documento dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente para garantizar que la planilla única contemple los descuentos por inasistencias injustificadas, tardanzas y permisos sin goce de haber.

La demora en el envío del consolidado de faltas y la falta de formalidad en las autorizaciones de salida vulneran la Ley de Reforma Magisterial y la propia normativa interna de la institución educativa, generando un impacto directo en el uso correcto de los recursos públicos.

El informe de visita de control fue remitido al director de la UGEL Ilo con la finalidad de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.