El distrito de La Victoria será escenario de un evento gastronómico sin precedentes: la preparación del pan con chicharrón más grande del mundo, como parte de la Semana de la Cocina Peruana y en apoyo al Perú en el Mundial de Desayunos, certamen virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de La Victoria y la Asociación de Restauradores Marinos y Afines de Perú (ARMAP), se llevará a cabo este lunes 08 de setiembre desde las 7:30 a. m. en la Plaza Manco Cápac.

El evento reunirá a organizaciones gastronómicas y chefs especializados en este tradicional plato peruano. Además, se ofrecerá una degustación gratuita de 5,000 panes con chicharrón a los asistentes.

“Desde La Victoria queremos rendirle homenaje a este platillo bandera que es parte de nuestra identidad y una tradición familiar desde años atrás. Al mismo tiempo, demostrar que nuestra gastronomía une y nos representa ante el mundo”, expresó el alcalde del distrito, Rubén Cano.

Con esta celebración se busca destacar la riqueza culinaria peruana y motivar a la ciudadanía a apoyar al pan con chicharrón en el certamen internacional, donde compite por ser elegido como el Mejor Desayuno del Mundo frente a propuestas de otros países.

La cita promete convertirse en un hito cultural y culinario que pondrá a La Victoria en los ojos del mundo, celebrando la tradición y reforzando la identidad gastronómica nacional.