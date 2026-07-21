La gastronomía de la provincia de Pisco volverá a ser protagonista a nivel nacional con la participación de una destacada delegación de chefs que representará a la región Ica en la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto 2026”, que se realizará del 25 al 28 de julio en la ciudad de Tacna.

Desde la Capital del Ceviche, Pisco, el chef Martín Guzmán, fundador del restaurante San Andrés, encabezará esta importante representación con el propósito de difundir la riqueza culinaria pisqueña. La delegación tendrá como plato insignia el tradicional pan de agua con pejerrey, una preparación que combina dos de los productos más emblemáticos de la provincia y que buscará conquistar el paladar de miles de visitantes de todo el país.

Gastronomía local

La delegación estará integrada por Martín Guzmán Restaurante San Andres, Jersson Palga Choque del restaurante Toke Token; Max Luján Rodas, del restaurante Sumak; Miguel Príncipe, chef del restaurante ANMAR de Cerro Azul; y Brown Prieto Ramos, del restaurante Warasisa, de Lima, todos miembros del grupo gastronómico y cultural Herencias, colectivo dedicado a promover la identidad culinaria de la provincia.

Además del pan con pejerrey, presentarán otros platos representativos como el arroz con mariscos y el picante de mariscos, resaltando la calidad de los productos del litoral pisqueño y la tradición gastronómica de la región Ica.

Uno de los principales atractivos de la propuesta será la elaboración en vivo del tradicional pan de agua de Pisco, para lo cual un panadero del distrito de San Andrés acompañará a la delegación con el propósito de preparar este emblemático producto de manera artesanal dentro del recinto ferial, preservando su sabor, textura y autenticidad. La iniciativa busca que los visitantes puedan degustar una experiencia gastronómica que refleje la identidad y el legado culinario de la provincia.

La presencia de Pisco en “Perú, Mucho Gusto 2026” reafirma el crecimiento y reconocimiento que viene alcanzando su gastronomía, especialmente tras consolidarse como la Capital del Ceviche.

La feria reunirá a 164 expositores de las 25 regiones del Perú en el Parque Perú del distrito de Pocollay, convirtiéndose en una de las vitrinas gastronómicas más importantes del país. Martín Guzmán representará con orgullo a la región Ica en este importante encuentro culinario, llevando el sabor y la tradición de Pisco a miles de visitantes.

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