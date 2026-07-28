Un ciudadano venezolano, identificado como Jorge Enrique Venegas Chacín (38), alias “Viejo”, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú durante un operativo realizado en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha. El intervenido es investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego.

Golpe policial

La intervención se efectuó aproximadamente a las 12:30 de la medianoche del 27 de julio, en la segunda cuadra de la avenida Víctor Andrés Belaúnde, a la altura del hotel Eros, como resultado de un operativo ejecutado por personal de la DIVBUS-DEPBATER EMI Tauro, en coordinación con la Comisaría PNP Chincha.

De acuerdo con la información policial, los agentes obtuvieron información de inteligencia que advertía que el sujeto, señalado como presunto cabecilla de la banda criminal “Los bandidos de Chincha”, estaría planificando un asalto a mano armada contra un empresario que presuntamente iba a retirar una importante suma de dinero.

Con esa información, la Policía desplegó un operativo de vigilancia que permitió ubicar e intervenir al sospechoso cuando transitaba por la referida avenida.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron entre sus pertenencias un revólver con la serie erradicada, abastecido con cinco municiones, además de dos celulares y documentos personales, elementos que fueron incautados para las investigaciones correspondientes.

Según fuentes policiales, los equipos celulares serán sometidos a pericias especializadas como parte de las diligencias para determinar si contienen información relacionada con otros hechos delictivos. Asimismo, trascendió que durante las primeras verificaciones se habrían encontrado imágenes de una persona que sería objeto de análisis dentro de la investigación en curso.

La Policía también informó que Venegas Chacín registra antecedentes en el sistema policial. Según la consulta realizada, fue intervenido el 3 de octubre de 2023 por un caso relacionado con presunta extorsión en la Comisaría de Grocio Prado.

Asimismo, el reporte policial señala que el detenido registra una intervención en Venezuela, donde fue detenido el 30 de junio de 2019 por un caso de homicidio en agravio de un menor de edad, antecedente que forma parte de la información recopilada durante las diligencias de identificación.

El extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones por el presunto delito de porte ilegal de arma de fuego y determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos registrados en la provincia de Chincha.

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