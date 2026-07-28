El presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales (CONREDE) de Tacna Edgar Astete López espera que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se deroguen las leyes denominadas “pro crimen” por beneficiar a la delincuencia y fomentar la inseguridad en el Perú.

Considera que es una labor urgente que enfrentará su gobierno en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, por lo que debe adoptar medidas que permitan aprobar leyes más severas para los que cometen delitos.

Senado tiene una misión

Acotó que ahora el Senado tiene la misión de filtrar las propuestas legislativas y rechazar aquellas que busquen beneficiar a la criminalidad.

También indicó que debe atender los sectores educación y salud, que en Tacna carece de equipamiento, infraestructura y personal, empezando por la obra de construcción del nuevo hospital regional Hipólito Unanue cuyos trabajos quedaron paralizados desde el 2020.