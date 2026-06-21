La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que desde las 00:00 horas del domingo 21 de junio quedó restablecida la circulación vehicular dentro del perímetro del Centro Histórico de Lima.

La disposición fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial y comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre, Miguel Grau, Paruro, Amazonas y el contorno del río Rímac.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Jn4q9rpsIJ — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 21, 2026

Medida fue evaluada tras las movilizaciones del 19 de junio

Según la comuna capitalina, la decisión se sustenta en la Resolución de Subgerencia N.° D002618-2026-MML-GMU-SER, emitida luego de evaluar la restricción temporal del tránsito vehicular aplicada por las movilizaciones registradas el 19 de junio.

La Municipalidad de Lima señaló que dichas protestas se desarrollaron de manera pacífica y con desplazamientos controlados. Asimismo, destacó que durante las primeras horas del sábado 20 de junio se habilitó progresivamente el acceso al Centro Histórico, manteniéndose la presencia policial para garantizar el orden y la seguridad.

Continuarán medidas de seguridad en el Centro Histórico

La resolución establece que en el perímetro delimitado continuarán ejecutándose acciones puntuales que podrá adoptar la Policía Nacional del Perú, conforme a sus competencias, por razones de seguridad, orden público y transitabilidad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima recordó además que desde 2023, mediante el Acuerdo de Concejo N.° 026, el Centro Histórico de Lima es considerado una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas.

La comuna indicó que, al tratarse de un espacio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, cualquier nueva convocatoria de movilización será atendida conforme a ley y respetando el principio de autoridad.