Un automóvil terminó dentro de un restaurante luego de chocar con otro vehículo en la intersección de los jirones Zepita y Cañete, en el Cercado de Lima. El impacto provocó que la unidad derribara la puerta de ingreso del establecimiento y avanzara hasta el interior del local.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este sábado y fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las imágenes muestran cómo ambos vehículos quedaron fuera de control tras la colisión y terminaron invadiendo la vereda.





Cámaras captaron el momento del choque

Según las grabaciones, el automóvil plomo circulaba por el jirón Cañete cuando llegó al cruce con el jirón Zepita. En ese instante apareció un vehículo blanco que avanzaba por esta última vía y ambos impactaron en plena intersección.

La fuerza de la colisión hizo que las dos unidades se desplazaran hacia la zona peatonal. Como consecuencia, el automóvil plomo se dirigió hacia un restaurante ubicado en la esquina y terminó dentro del establecimiento tras derribar la puerta principal.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió al lugar con cuatro unidades para atender la emergencia. La alerta fue reportada aproximadamente a las 6:40 de la mañana de este sábado.

Medios locales informaron que tres personas resultaron heridas a causa del accidente. Sin embargo, hasta el momento no se ha difundido un reporte oficial que confirme la cantidad de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Cabe precisar que al momento del accidente no había peatones transitando frente al establecimiento afectado. Asimismo, el restaurante se encontraba sin clientes ni trabajadores en su interior.

La ausencia de personas en el local evitó que se registraran víctimas dentro del negocio. Las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.