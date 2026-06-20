Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un vehículo abandonado en un tramo de la autopista Ramiro Prialé, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El hallazgo se produjo la mañana de este viernes 19 de junio, luego de que vecinos reportaran a las autoridades la presencia de la unidad estacionada durante varias horas en la zona de Carapongo.

Tras la alerta, efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo acudieron al lugar para inspeccionar el vehículo. Durante la revisión, encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer, cuyas identidades aún no han sido confirmadas por las autoridades.





La unidad, de color blanco y con placa A6J-054, permanecía estacionada a la altura de la calle Huancayo. De acuerdo con información recogida en el lugar, el vehículo habría permanecido en ese punto desde la noche del jueves 18 de junio.

Una vecina de la zona explicó que la camioneta llevaba varias horas sin moverse. Según relató, el vehículo permaneció “toda la noche” en el mismo lugar antes de que se reportara el hecho.

¿Qué lesiones presentaban las víctimas?

Las primeras diligencias permitieron determinar que los fallecidos presentaban lesiones compatibles con impactos de bala. El cuerpo del hombre fue encontrado en la parte posterior del vehículo, mientras que el de la mujer se hallaba en el asiento del copiloto.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron a la escena para iniciar las investigaciones. Los especialistas realizaron la recolección de evidencias con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades?

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que en el lugar no se encontraron casquillos de bala. Además, el vehículo no registraba perforaciones ni otros indicios que evidenciaran un ataque armado en ese punto.

Ante estos hallazgos, las pesquisas preliminares contemplan la posibilidad de que las víctimas hayan sido asesinadas en otro lugar. Posteriormente, los cuerpos habrían sido trasladados dentro de la unidad hasta el sector donde fue encontrada.

La Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias para esclarecer el caso. Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas del fallecimiento ni se ha difundido la identidad de las personas halladas sin vida.