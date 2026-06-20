La Policía Nacional detuvo a dos personas presuntamente involucradas en el ataque armado contra el entrenador de fútbol Carlos Gamarra, ocurrido la noche del jueves en un campo deportivo del asentamiento humano José Boterín, en el Callao. Entre los intervenidos figuran un joven de 23 años y un adolescente, quienes fueron ubicados durante un operativo realizado en la zona de Gambetta Baja.

La intervención se ejecutó en una vivienda situada en la avenida Argentina. El procedimiento fue informado por el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Marco Conde Cuéllar, durante una conferencia de prensa.

¿Qué vinculos tienen los sospechosos?

Según la información policial, ambos detenidos formarían parte de la organización criminal denominada Los Talibanes de Barbosa. Las investigaciones buscan determinar su participación en el atentado perpetrado contra el entrenador.

“Son dos detenidos: un adolescente y una persona de 23 años que, momentos previos, cometieron un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio en grado de tentativa. Fueron a asesinar a una persona”, precisó el alto mando policial.

Asimismo, indicó que las primeras declaraciones recogidas durante las diligencias apuntan al uso de un arma de fuego durante el ataque.

“Efectuaron disparos, de acuerdo a lo que dice el adolescente, tres disparos; uno le impactó a esta persona, tratando de asesinarlo”, agregó.

La Policía identificó al detenido mayor de edad como Juan Solís Falcón, conocido con el alias de ‘Juanca’. Por tratarse de un menor de edad, la identidad del adolescente permanece en reserva.

Durante el operativo, los agentes encontraron una pistola y cuatro teléfonos celulares en poder de los intervenidos. Todos los objetos incautados serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el caso.

Las autoridades informaron que el adolescente detenido será derivado a las instancias correspondientes para continuar con el proceso especializado para menores infractores. En paralelo, la Policía mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque contra el entrenador Carlos Gamarra.

Una de las principales hipótesis apunta a una posible vinculación con redes de extorsión. El caso se analiza en relación con otro asesinato de un entrenador ocurrido en marzo en el Callao, lo que abre la posibilidad de un patrón delictivo en la zona.

Mientras tanto, la víctima continúa internada en en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Su estado de salud es reservado mientras recibe atención médica especializada por las heridas sufridas durante el ataque.