Un ataque armado acabó con la vida de un chofer de transporte informal que circulaba por la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Justiniano, en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió mientras realizaba su ruta habitual.
La víctima fue identificada como Carlos Chimaco Campos, de 34 años, quien conducía una furgoneta que cubría el trayecto entre Atocongo y Huaycán. El crimen se produjo cuando la unidad hizo una parada para permitir el abordaje de pasajeros.
De acuerdo con las primeras diligencias, el responsable se habría hecho pasar por un usuario antes de sacar un arma de fuego y disparar en repetidas ocasiones contra el conductor, provocándole la muerte.
La Policía informó que el fallecido registraba antecedentes por denuncias de robo, además de una requisitoria por delito contra la seguridad pública y una intervención por resistencia a la autoridad.
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