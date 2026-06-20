La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, afirmó ayer que espera “con la misma calma y prudencia, de todos estos días, el resultado del escrutinio final” que entregarán las autoridades electorales. Añadió que son urgentes la toma de medidas frente a la delincuencia y la posible llegada del fenómeno El Niño.

Exhortación

En diálogo con la prensa, la lideresa de FP sostuvo que espera su contrincante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respete el desenlace de la segunda vuelta.

“Tenemos que esperar y luego respetar el resultado final. La votación y las cifras son contundentes, y yo creo que también es importante que el señor Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos, de cualquier ciudadano peruano, de cualquier ciudad, región, provincia o los que se encuentran en el extranjero son válidos y deben ser respetados”, aseveró.

Fujimori, quien al cierre de esta edición continúa consolidando su ventaja en el conteo de la ONPE por 41 565 votos, señaló que espera la proclamación oficial de resultados, a manos del Jurado Nacional de Elecciones, para convocar a un equipo que enfrente las problemáticas del país.

“Esperamos que el resultado final salga pronto, porque hay muchas decisiones por tomar y equipos que tenemos que armar de confirmarse este resultado. Aquí hay dos grandes retos que nuestro país está por afrontar: resolver el tema de la delincuencia y la criminalidad, y la posible llegada del fenómeno El Niño”, detalló.

Finalmente, fue consultada por el posible otorgamiento de indultos a expresidentes como Pedro Castillo y Alejandro Toledo, sentenciados por conspiración para la rebelión y lavado de activos, respectivamente. “En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios”, puntualizó.