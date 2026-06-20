Más de 270 mil ciudadanos que desempeñaron funciones como miembros de mesa durante la segunda vuelta presidencial comenzarán a recibir una compensación económica de S/ 165 desde el próximo 22 de junio. Así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de efectuar el desembolso a nivel nacional.

El beneficio corresponde a quienes integraron las mesas de sufragio instaladas dentro del país durante la jornada electoral. El monto equivale al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 32231.

Modalidades de pago

La ONPE precisó que los beneficiarios tuvieron la posibilidad de elegir previamente la forma en que recibirían el dinero. Las alternativas habilitadas fueron el depósito en cuentas bancarias, el uso de la billetera digital Yape y el cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

Las cuentas autorizadas para recibir los depósitos corresponden al Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank. Los ciudadanos pudieron registrar o modificar esta información dentro de los plazos establecidos por el organismo electoral.

Cronograma de pago

Según informó la entidad, los depósitos bancarios y las transferencias mediante Yape se efectuarán entre el 22 y el 24 de junio. Los beneficiarios podrán identificar el abono a través de las referencias que cada entidad financiera registre en sus movimientos.

En el caso de quienes eligieron el cobro presencial, el dinero estará disponible desde el 25 de junio. Para acceder al beneficio, bastará con acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación portando el Documento Nacional de Identidad.

La ONPE indicó que el pago presencial también alcanzará a las personas que asumieron el cargo de miembro de mesa el mismo día de la elección tras ser designadas entre los electores presentes. Asimismo, podrán acceder al monto quienes no realizaron ningún registro previo ante la institución.

La misma modalidad será aplicada para aquellos casos en los que una entidad financiera no pueda concretar el depósito o la transferencia programada. En estas situaciones, el ciudadano podrá acercarse al Banco de la Nación para efectuar el cobro correspondiente.

Con el objetivo de facilitar el seguimiento del beneficio, la ONPE habilitó una plataforma de consulta para los ciudadanos que participaron en la segunda vuelta presidencial. A través de este servicio podrán verificar la modalidad registrada y conocer el estado de su compensación económica.